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Tafsir: Al-Qásas 28:32
Al-Qásas
32
28:32
اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك الى فرعون ومليه انهم كانوا قوما فاسقين ٣٢
ٱسْلُكْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍۢ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ۖ فَذَٰنِكَ بُرْهَـٰنَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِۦٓ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًۭا فَـٰسِقِينَ ٣٢
ٱسۡلُكۡ
ﲊ
يَدَكَ
ﲋ
فِي
ﲌ
جَيۡبِكَ
ﲍ
تَخۡرُجۡ
ﲎ
بَيۡضَآءَ
ﲏ
مِنۡ
ﲐ
غَيۡرِ
ﲑ
سُوٓءٖ
ﲒ
وَٱضۡمُمۡ
ﲓ
إِلَيۡكَ
ﲔ
جَنَاحَكَ
ﲕ
مِنَ
ﲖ
ٱلرَّهۡبِۖ
ﲗﲘ
فَذَٰنِكَ
ﲙ
بُرۡهَٰنَانِ
ﲚ
مِن
ﲛ
رَّبِّكَ
ﲜ
إِلَىٰ
ﲝ
فِرۡعَوۡنَ
ﲞ
وَمَلَإِيْهِۦٓۚ
ﲟﲠ
إِنَّهُمۡ
ﲡ
كَانُواْ
ﲢ
قَوۡمٗا
ﲣ
فَٰسِقِينَ
ﲤ
٣٢
ﲥ
Introduce tu mano por el cuello de tu túnica, y saldrá blanca y resplandeciente, sin ningún mal; y aprieta tu brazo junto al pecho para vencer el temor. Éstos son dos milagros de tu Señor para [que vean y crean] el Faraón y su nobleza. Ellos son un pueblo corrupto”.
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Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 28:32 hasta 28:33
Сунь руку за пазуху, и она станет совершенно белой. Если пожелаешь избавиться от страха, прижми руки к груди, и поступай так всегда, когда будешь испытывать боязнь. Отныне ты будешь превращать посох в живую змею и вытаскивать руку из-за пазухи совершенно белой, и эти два знамения станут доказательством твоей правдивости. Тебе предстоит встретиться с грешными людьми. Они не уверуют в посланника, который будет увещевать их словом, призывая к добру, пока не увидят неопровержимые знамения. Но даже они не принесут пользы многим из них.