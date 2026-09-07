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Tafsir: Al-Qásas 28:31
Al-Qásas
31
28:31
وان الق عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين ٣١
وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّۭ وَلَّىٰ مُدْبِرًۭا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَـٰمُوسَىٰٓ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ إِنَّكَ مِنَ ٱلْـَٔامِنِينَ ٣١
وَأَنۡ
ﱳ
أَلۡقِ
ﱴ
عَصَاكَۚ
ﱵﱶ
فَلَمَّا
ﱷ
رَءَاهَا
ﱸ
تَهۡتَزُّ
ﱹ
كَأَنَّهَا
ﱺ
جَآنّٞ
ﱻ
وَلَّىٰ
ﱼ
مُدۡبِرٗا
ﱽ
وَلَمۡ
ﱾ
يُعَقِّبۡۚ
ﱿﲀ
يَٰمُوسَىٰٓ
ﲁ
أَقۡبِلۡ
ﲂ
وَلَا
ﲃ
تَخَفۡۖ
ﲄﲅ
إِنَّكَ
ﲆ
مِنَ
ﲇ
ٱلۡأٓمِنِينَ
ﲈ
٣١
ﲉ
Arroja tu vara”. Y cuando la vio moverse como si fuera una serpiente, se dio vuelta para huir sin mirar atrás. [Le dijo Dios:] “¡Oh, Moisés! Acércate y no temas. Tú eres de los que están a salvo.
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