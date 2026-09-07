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Tafsir: Al-Qásas 28:30
Al-Qásas
30
28:30
فلما اتاها نودي من شاطي الواد الايمن في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى اني انا الله رب العالمين ٣٠
فَلَمَّآ أَتَىٰهَا نُودِىَ مِن شَـٰطِئِ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِى ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَـٰرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَـٰمُوسَىٰٓ إِنِّىٓ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٣٠
فَلَمَّآ
ﱟ
أَتَىٰهَا
ﱠ
نُودِيَ
ﱡ
مِن
ﱢ
شَٰطِيِٕ
ﱣ
ٱلۡوَادِ
ﱤ
ٱلۡأَيۡمَنِ
ﱥ
فِي
ﱦ
ٱلۡبُقۡعَةِ
ﱧ
ٱلۡمُبَٰرَكَةِ
ﱨ
مِنَ
ﱩ
ٱلشَّجَرَةِ
ﱪ
أَن
ﱫ
يَٰمُوسَىٰٓ
ﱬ
إِنِّيٓ
ﱭ
أَنَا
ﱮ
ٱللَّهُ
ﱯ
رَبُّ
ﱰ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﱱ
٣٠
ﱲ
Cuando llegó hasta el fuego escuchó un llamado que provenía desde un árbol que se encontraba en la ladera derecha del valle, en el lugar bendecido: “¡Oh, Moisés! Yo soy Dios, el Señor del Universo.
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