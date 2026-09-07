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Tafsir: Al-Qásas 28:3
Al-Qásas
3
28:3
نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يومنون ٣
نَتْلُوا۟ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٣
نَتۡلُواْ
ﲔ
عَلَيۡكَ
ﲕ
مِن
ﲖ
نَّبَإِ
ﲗ
مُوسَىٰ
ﲘ
وَفِرۡعَوۡنَ
ﲙ
بِٱلۡحَقِّ
ﲚ
لِقَوۡمٖ
ﲛ
يُؤۡمِنُونَ
ﲜ
٣
ﲝ
Te narro parte de la verdadera historia de Moisés y del Faraón, para la gente que cree.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Tunakusimulia wewe habari ya Mūsā na Fir’awn kwa ukweli (ili wazingatie wale) watu wanaoiamini hii Qur’ani na wakubali kwamba inatoka kwa Mwenyezi Mungu na wafanye matendo yanayoambatana na uongofu wake.