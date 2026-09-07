Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Qásas 28:29
Al-Qásas
29
28:29
۞ فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نارا قال لاهله امكثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بخبر او جذوة من النار لعلكم تصطلون ٢٩
۞ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِۦٓ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًۭا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوٓا۟ إِنِّىٓ ءَانَسْتُ نَارًۭا لَّعَلِّىٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍۢ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٢٩
۞ فَلَمَّا
ﱁ ﱂ
قَضَىٰ
ﱃ
مُوسَى
ﱄ
ٱلۡأَجَلَ
ﱅ
وَسَارَ
ﱆ
بِأَهۡلِهِۦٓ
ﱇ
ءَانَسَ
ﱈ
مِن
ﱉ
جَانِبِ
ﱊ
ٱلطُّورِ
ﱋ
نَارٗاۖ
ﱌﱍ
قَالَ
ﱎ
لِأَهۡلِهِ
ﱏ
ٱمۡكُثُوٓاْ
ﱐ
إِنِّيٓ
ﱑ
ءَانَسۡتُ
ﱒ
نَارٗا
ﱓ
لَّعَلِّيٓ
ﱔ
ءَاتِيكُم
ﱕ
مِّنۡهَا
ﱖ
بِخَبَرٍ
ﱗ
أَوۡ
ﱘ
جَذۡوَةٖ
ﱙ
مِّنَ
ﱚ
ٱلنَّارِ
ﱛ
لَعَلَّكُمۡ
ﱜ
تَصۡطَلُونَ
ﱝ
٢٩
ﱞ
Cuando Moisés hubo cumplido el plazo, partió con su familia por la noche [rumbo a Egipto] y [en el camino] divisó un fuego en la ladera de un monte[1] y le dijo a su familia: “Permanezcan aquí, pues he divisado un fuego y quizás pueda traerles alguna noticia [del camino que debemos seguir], o bien una brasa encendida para que podamos calentarnos”.
1
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- دهگهڕێتهوه بۆ ميسر} [
فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ
] كاتێك كه موسى ماوهكهی تهواو كرد، ده ساڵی ڕێكی تهواو كردووه نهك ههشتهكه وهكو له (بوخاری)دا هاتووه [
وَسَارَ بِأَهْلِهِ
] وه تامهزرۆى وڵات و كهسوكارى بوو، ویستى به نهێنى بگهڕێتهوه بۆ میصر، وه ههندێك مهڕیشى پێ بوو كه غهزورى پێیدا بوو هێنایهوه بۆ میصر، وه خێزانهكهیشى پێبوو لهشهوێكى زستانى ساردى باراناوى تاریكدا، چهندێك ههوڵى دهدا ئاگرى بۆ ناكرایهوه [
آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا
] پێشتریش له سوورهتی (طه) باس كرا لهلای كێوی (طور)هوه له دوورهوه ئاگرێكی بینی [
قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا
] به خێزانهكهی وت ئێوه لێره بمێننهوه [
إِنِّي آنَسْتُ نَارًا
] به دڵنیایى من ئاگرێكم بینیوه [
لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ
] ئهچمه سهر ئهو ئاگره بهڵكو ئهگهر كهسێكی لێ بوو ههواڵێكتان بۆ بێنمهوه، چونكه رێگایان ون كردبوو [
أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ
] یاخود پشكۆیهك له ئاگرهكه دێنم [
لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (٢٩)
] بهڵكو ئاگری پێ بكهینهوهو خۆمانی پێ گهرم بكهینهوه.