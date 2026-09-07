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Tafsir: Al-Qásas 28:29
Al-Qásas
29
28:29
۞ فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نارا قال لاهله امكثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بخبر او جذوة من النار لعلكم تصطلون ٢٩
۞ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِۦٓ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًۭا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوٓا۟ إِنِّىٓ ءَانَسْتُ نَارًۭا لَّعَلِّىٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍۢ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٢٩
۞ فَلَمَّا
ﱁ ﱂ
قَضَىٰ
ﱃ
مُوسَى
ﱄ
ٱلۡأَجَلَ
ﱅ
وَسَارَ
ﱆ
بِأَهۡلِهِۦٓ
ﱇ
ءَانَسَ
ﱈ
مِن
ﱉ
جَانِبِ
ﱊ
ٱلطُّورِ
ﱋ
نَارٗاۖ
ﱌﱍ
قَالَ
ﱎ
لِأَهۡلِهِ
ﱏ
ٱمۡكُثُوٓاْ
ﱐ
إِنِّيٓ
ﱑ
ءَانَسۡتُ
ﱒ
نَارٗا
ﱓ
لَّعَلِّيٓ
ﱔ
ءَاتِيكُم
ﱕ
مِّنۡهَا
ﱖ
بِخَبَرٍ
ﱗ
أَوۡ
ﱘ
جَذۡوَةٖ
ﱙ
مِّنَ
ﱚ
ٱلنَّارِ
ﱛ
لَعَلَّكُمۡ
ﱜ
تَصۡطَلُونَ
ﱝ
٢٩
ﱞ
Cuando Moisés hubo cumplido el plazo, partió con su familia por la noche [rumbo a Egipto] y [en el camino] divisó un fuego en la ladera de un monte[1] y le dijo a su familia: “Permanezcan aquí, pues he divisado un fuego y quizás pueda traerles alguna noticia [del camino que debemos seguir], o bien una brasa encendida para que podamos calentarnos”.
1
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Basi Nabii wa Mwenyezi Mungu Mūsā, amani imshukiye, alipomtekelezea mwenzake kipindi cha miaka kumi, nao ni muda mkamilifu zaidi wa vile vipindi viwili, na akaenda na watu wa nyumbani kwake kuelekea Misri, aliona moto upande wa jabali la Ṭūr. Mūsā alisema kuwaambia watu wa nyumbani kwake, «Subirini na mngojee. Mimi nimeona moto. Huenda nikawaletea habari kutoka kule, au nikawaletea kinga cha moto mkapata kujiotesha nacho.»