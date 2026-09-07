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Tafsir: Al-Qásas 28:29
Al-Qásas
29
28:29
۞ فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نارا قال لاهله امكثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بخبر او جذوة من النار لعلكم تصطلون ٢٩
۞ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِۦٓ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًۭا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوٓا۟ إِنِّىٓ ءَانَسْتُ نَارًۭا لَّعَلِّىٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍۢ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٢٩
۞ فَلَمَّا
ﱁ ﱂ
قَضَىٰ
ﱃ
مُوسَى
ﱄ
ٱلۡأَجَلَ
ﱅ
وَسَارَ
ﱆ
بِأَهۡلِهِۦٓ
ﱇ
ءَانَسَ
ﱈ
مِن
ﱉ
جَانِبِ
ﱊ
ٱلطُّورِ
ﱋ
نَارٗاۖ
ﱌﱍ
قَالَ
ﱎ
لِأَهۡلِهِ
ﱏ
ٱمۡكُثُوٓاْ
ﱐ
إِنِّيٓ
ﱑ
ءَانَسۡتُ
ﱒ
نَارٗا
ﱓ
لَّعَلِّيٓ
ﱔ
ءَاتِيكُم
ﱕ
مِّنۡهَا
ﱖ
بِخَبَرٍ
ﱗ
أَوۡ
ﱘ
جَذۡوَةٖ
ﱙ
مِّنَ
ﱚ
ٱلنَّارِ
ﱛ
لَعَلَّكُمۡ
ﱜ
تَصۡطَلُونَ
ﱝ
٢٩
ﱞ
Cuando Moisés hubo cumplido el plazo, partió con su familia por la noche [rumbo a Egipto] y [en el camino] divisó un fuego en la ladera de un monte[1] y le dijo a su familia: “Permanezcan aquí, pues he divisado un fuego y quizás pueda traerles alguna noticia [del camino que debemos seguir], o bien una brasa encendida para que podamos calentarnos”.
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Tafsir Muyassar
فلما وفى نبي الله موسى -عليه السلام- صاحبه المدة عشر سنين، وهي أكمل المدتين، وسار بأهله إلى
«مصر»
أبصر من جانب الطور نارًا،
قال موسى لأهله:
تمهلوا وانتظروا إني أبصرت نارًا; لعلي آتيكم منها بنبأ، أو آتيكم بشعلة من النار لعلكم تستدفئون بها.