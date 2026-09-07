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Tafsir: Al-Qásas 28:28
Al-Qásas
28
28:28
قال ذالك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل ٢٨
قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَٰنَ عَلَىَّ ۖ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌۭ ٢٨
قَالَ
ﳆ
ذَٰلِكَ
ﳇ
بَيۡنِي
ﳈ
وَبَيۡنَكَۖ
ﳉﳊ
أَيَّمَا
ﳋ
ٱلۡأَجَلَيۡنِ
ﳌ
قَضَيۡتُ
ﳍ
فَلَا
ﳎ
عُدۡوَٰنَ
ﳏ
عَلَيَّۖ
ﳐﳑ
وَٱللَّهُ
ﳒ
عَلَىٰ
ﳓ
مَا
ﳔ
نَقُولُ
ﳕ
وَكِيلٞ
ﳖ
٢٨
ﳗ
Dijo [Moisés]: “Eso es [un acuerdo] entre tú y yo. Cualquiera que sea el plazo que cumpla no será injusto conmigo, y Dios es testigo de lo que decimos”.
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Al-Sa'di
Я согласен жениться на одной из твоих дочерей на этих условиях. Этот вопрос можно считать решенным. Я отработаю восемь лет, и если пожелаю, то останусь у тебя еще на два года. И пусть Аллах будет Поручителем тому, что мы говорим. Он непрестанно наблюдает за Своими рабами и ведает о нашем договоре. Многие люди считают, что этим пожилым мужчиной был пророк Шуейб, однако это не так, поскольку об этом ничего не сообщается в священных текстах. Известно, что пророк Шуейб жил в Мадьяне и что описываемое в этой суре событие тоже произошло в том городе. Однако это не означает, что отец двух дочерей непременно должен быть пророком. Нам не известно, был ли пророк Муса современником пророка Шуейба, и тем более не известно, встречались ли они. Если бы пожилой мужчина был пророком, то Всевышний Аллах поведал бы об этом, и его дочери рассказали бы об этом Мусе. Кроме того, Аллах погубил неверующих соплеменников Шуейба, и мы не имеем оснований утверждать, что верующие соратники святого пророка не позволяли двум дочерям своего наставника напоить скот до тех пор, пока им не помог чужестранец. Также известно, что пророк Муса превосходит пророка Шуейба, а, следовательно, последний никогда не согласился бы на то, чтобы он прислуживал у него в доме. Последний довод можно опровергнуть тем, что Муса прислуживал в доме у старца до начала своей миссии, но даже такое опровержение не является убедительным. В любом случае, мы не можем утверждать, что отец двух девушек был святым пророком, если об этом не сообщается в достоверных хадисах Посланника, да благословит его Аллах и приветствует. А лучше всего об этом известно Всевышнему Аллаху!