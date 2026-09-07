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Tafsir: Al-Qásas 28:28
Al-Qásas
28
28:28
قال ذالك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل ٢٨
قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَٰنَ عَلَىَّ ۖ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌۭ ٢٨
قَالَ
ﳆ
ذَٰلِكَ
ﳇ
بَيۡنِي
ﳈ
وَبَيۡنَكَۖ
ﳉﳊ
أَيَّمَا
ﳋ
ٱلۡأَجَلَيۡنِ
ﳌ
قَضَيۡتُ
ﳍ
فَلَا
ﳎ
عُدۡوَٰنَ
ﳏ
عَلَيَّۖ
ﳐﳑ
وَٱللَّهُ
ﳒ
عَلَىٰ
ﳓ
مَا
ﳔ
نَقُولُ
ﳕ
وَكِيلٞ
ﳖ
٢٨
ﳗ
Dijo [Moisés]: “Eso es [un acuerdo] entre tú y yo. Cualquiera que sea el plazo que cumpla no será injusto conmigo, y Dios es testigo de lo que decimos”.
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Tafseer Jalalayn
﴿قَالَ﴾ مُوسَى ﴿ذَ ٰلِكَ﴾ الَّذِي قُلْته ﴿بَیۡنِی وَبَیۡنَكَۖ أَیَّمَا ٱلۡأَجَلَیۡنِ﴾ الثَّمَان أَوْ الْعَشْر وَمَا زَائِدَة أَيْ رَعِيَّة ﴿قَضَیۡتُ﴾ بِهِ أَيْ فَرَغْت مِنْهُ ﴿فَلَا عُدۡوَ ٰنَ عَلَیَّۖ﴾ بِطَلَبِ الزِّيَادَة عَلَيْهِ ﴿وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ﴾ أَنَا وَأَنْتَ ﴿وَكِیلࣱ ٢٨﴾ حَفِيظ أَوْ شَهِيد فَتَمَّ الْعَقْد بِذَلِكَ وَأَمَرَ شُعَيْب ابْنَته أَنْ تُعْطِي مُوسَى عَصَا يَدْفَع بِهَا السِّبَاع عَنْ غَنَمه وَكَانَتْ عِصِيّ الْأَنْبِيَاء عِنْده فَوَقَعَ فِي يَدهَا عَصَا آدَم مِنْ آس الْجَنَّة فَأَخَذَهَا مُوسَى بِعِلْمِ شُعَيْب