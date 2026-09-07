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Tafsir: Al-Qásas 28:27
Al-Qásas
27
28:27
قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين ٢٧
قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَـٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَـٰنِىَ حِجَجٍۢ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًۭا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٢٧
قَالَ
ﲥ
إِنِّيٓ
ﲦ
أُرِيدُ
ﲧ
أَنۡ
ﲨ
أُنكِحَكَ
ﲩ
إِحۡدَى
ﲪ
ٱبۡنَتَيَّ
ﲫ
هَٰتَيۡنِ
ﲬ
عَلَىٰٓ
ﲭ
أَن
ﲮ
تَأۡجُرَنِي
ﲯ
ثَمَٰنِيَ
ﲰ
حِجَجٖۖ
ﲱﲲ
فَإِنۡ
ﲳ
أَتۡمَمۡتَ
ﲴ
عَشۡرٗا
ﲵ
فَمِنۡ
ﲶ
عِندِكَۖ
ﲷﲸ
وَمَآ
ﲹ
أُرِيدُ
ﲺ
أَنۡ
ﲻ
أَشُقَّ
ﲼ
عَلَيۡكَۚ
ﲽﲾ
سَتَجِدُنِيٓ
ﲿ
إِن
ﳀ
شَآءَ
ﳁ
ٱللَّهُ
ﳂ
مِنَ
ﳃ
ٱلصَّٰلِحِينَ
ﳄ
٢٧
ﳅ
Dijo [el padre de las dos mujeres a Moisés]: “Quisiera ofrecerte en matrimonio a una de mis dos hijas a condición de que trabajes con nosotros durante ocho años, pero si deseas quedarte diez será algo que tú hagas voluntariamente. No pretendo dificultarte las cosas, y me encontrarás, si Dios quiere, entre los que tratan con justicia [a sus empleados]”.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Mzee akasema kumwambia Mūsā, «Mimi nataka kukuoza mmoja wa mabinti wangu hawa wawili, kwa sharti uwe muajiriwa wangu wa kuwachunga wanyama wangu kwa kipindi cha miaka minane. Na ukikamilisha miaka kumi, basi hiyo ni hisani yako. Na mimi sitaki kukusumbua kwa kuifanya miaka kumi. Utanikuta mimi, Mwenyezi Mungu Akitaka, ni miongoni mwa watu wema, katika uzuri wa tangamano na utekelezaji ahadi wa ninayoyasema.