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Tafsir: Al-Qásas 28:27
Al-Qásas
27
28:27
قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين ٢٧
قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَـٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَـٰنِىَ حِجَجٍۢ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًۭا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٢٧
قَالَ
ﲥ
إِنِّيٓ
ﲦ
أُرِيدُ
ﲧ
أَنۡ
ﲨ
أُنكِحَكَ
ﲩ
إِحۡدَى
ﲪ
ٱبۡنَتَيَّ
ﲫ
هَٰتَيۡنِ
ﲬ
عَلَىٰٓ
ﲭ
أَن
ﲮ
تَأۡجُرَنِي
ﲯ
ثَمَٰنِيَ
ﲰ
حِجَجٖۖ
ﲱﲲ
فَإِنۡ
ﲳ
أَتۡمَمۡتَ
ﲴ
عَشۡرٗا
ﲵ
فَمِنۡ
ﲶ
عِندِكَۖ
ﲷﲸ
وَمَآ
ﲹ
أُرِيدُ
ﲺ
أَنۡ
ﲻ
أَشُقَّ
ﲼ
عَلَيۡكَۚ
ﲽﲾ
سَتَجِدُنِيٓ
ﲿ
إِن
ﳀ
شَآءَ
ﳁ
ٱللَّهُ
ﳂ
مِنَ
ﳃ
ٱلصَّٰلِحِينَ
ﳄ
٢٧
ﳅ
Dijo [el padre de las dos mujeres a Moisés]: “Quisiera ofrecerte en matrimonio a una de mis dos hijas a condición de que trabajes con nosotros durante ocho años, pero si deseas quedarte diez será algo que tú hagas voluntariamente. No pretendo dificultarte las cosas, y me encontrarás, si Dios quiere, entre los que tratan con justicia [a sus empleados]”.
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السعدي Al-Sa'di
{ قَالَ }
صاحب مدين لموسى
{ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي }
أي تصير أجيرا عندي
{ ثَمَانِيَ حِجَجٍ }
أي: ثماني سنين.
{ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ }
تبرع منك، لا شيء واجب عليك.
{ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ }
فأحتم عشر السنين، أو ما أريد أن أستأجرك لأكلفك أعمالا شاقة، وإنما استأجرك لعمل سهل يسير لا مشقة فيه
{ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ }
فرغبه في سهولة العمل، وفي حسن المعاملة، وهذا يدل على أن الرجل الصالح، ينبغي له أن يحسن خلقه مهما أمكنه، وأن الذي يطلب منه، أبلغ من غيره.