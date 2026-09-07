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Tafsir: Al-Qásas 28:26
Al-Qásas
26
28:26
قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين ٢٦
قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَـٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ٢٦
قَالَتۡ
ﲙ
إِحۡدَىٰهُمَا
ﲚ
يَٰٓأَبَتِ
ﲛ
ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ
ﲜﲝ
إِنَّ
ﲞ
خَيۡرَ
ﲟ
مَنِ
ﲠ
ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ
ﲡ
ٱلۡقَوِيُّ
ﲢ
ٱلۡأَمِينُ
ﲣ
٢٦
ﲤ
Una de ellas dijo: “¡Oh, padre! Contrátalo, pues qué mejor que contratar a un hombre fuerte y honesto”.
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