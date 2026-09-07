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Tafsir: Al-Qásas 28:25
Al-Qásas
25
28:25
فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ٢٥
فَجَآءَتْهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِى عَلَى ٱسْتِحْيَآءٍۢ قَالَتْ إِنَّ أَبِى يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُۥ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٢٥
فَجَآءَتۡهُ
ﱼ
إِحۡدَىٰهُمَا
ﱽ
تَمۡشِي
ﱾ
عَلَى
ﱿ
ٱسۡتِحۡيَآءٖ
ﲀ
قَالَتۡ
ﲁ
إِنَّ
ﲂ
أَبِي
ﲃ
يَدۡعُوكَ
ﲄ
لِيَجۡزِيَكَ
ﲅ
أَجۡرَ
ﲆ
مَا
ﲇ
سَقَيۡتَ
ﲈ
لَنَاۚ
ﲉﲊ
فَلَمَّا
ﲋ
جَآءَهُۥ
ﲌ
وَقَصَّ
ﲍ
عَلَيۡهِ
ﲎ
ٱلۡقَصَصَ
ﲏ
قَالَ
ﲐ
لَا
ﲑ
تَخَفۡۖ
ﲒﲓ
نَجَوۡتَ
ﲔ
مِنَ
ﲕ
ٱلۡقَوۡمِ
ﲖ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲗ
٢٥
ﲘ
[Más tarde,] una de ellas regresó y acercándose a él con recato le dijo: “Mi padre te envía una invitación para retribuirte por haber abrevado nuestro rebaño”. Y cuando se presentó ante él, le relató su historia, y [el padre de las dos mujeres] le dijo: “No temas, [aquí] estás a salvo de los opresores”.
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