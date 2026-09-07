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Tafsir: Al-Qásas 28:24
Al-Qásas
24
28:24
فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير ٢٤
فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰٓ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍۢ فَقِيرٌۭ ٢٤
فَسَقَىٰ
ﱬ
لَهُمَا
ﱭ
ثُمَّ
ﱮ
تَوَلَّىٰٓ
ﱯ
إِلَى
ﱰ
ٱلظِّلِّ
ﱱ
فَقَالَ
ﱲ
رَبِّ
ﱳ
إِنِّي
ﱴ
لِمَآ
ﱵ
أَنزَلۡتَ
ﱶ
إِلَيَّ
ﱷ
مِنۡ
ﱸ
خَيۡرٖ
ﱹ
فَقِيرٞ
ﱺ
٢٤
ﱻ
Entonces [Moisés] abrevó al rebaño por ellas, y al terminar se retiró a la sombra y exclamó: “¡Señor mío! Realmente necesito cualquier gracia que me concedas”.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Basi Mūsā akawachotea maji wanyama wa wale wanawake wawili, kisha akageuka kwenda kwenye kivuli cha mti kujifinika nacho na akasema, «Mola wangu! Hakika mimi ni mhitaji wa wema wako wowote ule utakaoniletea,» kama vile chakula. Na njaa ilikuwa imemshika sana.