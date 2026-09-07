Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Qásas 28:23
Al-Qásas
23
28:23
ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير ٢٣
وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةًۭ مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌۭ كَبِيرٌۭ ٢٣
وَلَمَّا
ﱍ
وَرَدَ
ﱎ
مَآءَ
ﱏ
مَدۡيَنَ
ﱐ
وَجَدَ
ﱑ
عَلَيۡهِ
ﱒ
أُمَّةٗ
ﱓ
مِّنَ
ﱔ
ٱلنَّاسِ
ﱕ
يَسۡقُونَ
ﱖ
وَوَجَدَ
ﱗ
مِن
ﱘ
دُونِهِمُ
ﱙ
ٱمۡرَأَتَيۡنِ
ﱚ
تَذُودَانِۖ
ﱛﱜ
قَالَ
ﱝ
مَا
ﱞ
خَطۡبُكُمَاۖ
ﱟﱠ
قَالَتَا
ﱡ
لَا
ﱢ
نَسۡقِي
ﱣ
حَتَّىٰ
ﱤ
يُصۡدِرَ
ﱥ
ٱلرِّعَآءُۖ
ﱦﱧ
وَأَبُونَا
ﱨ
شَيۡخٞ
ﱩ
كَبِيرٞ
ﱪ
٢٣
ﱫ
Cuando llegó a la aguada de Madián, encontró pastores dando de beber a sus rebaños, y vio que apartadas de ellos había dos mujeres que sujetaban a sus rebaños, entonces les preguntó: “¿Qué les sucede?” Respondieron [ellas]: “No podemos abrevar a nuestro rebaño hasta que los pastores se hayan ido, y nuestro padre es ya un anciano [para hacerlo él]”.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.