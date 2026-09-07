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Tafsir: Al-Qásas 28:23
Al-Qásas
23
28:23
ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير ٢٣
وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةًۭ مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌۭ كَبِيرٌۭ ٢٣
وَلَمَّا
ﱍ
وَرَدَ
ﱎ
مَآءَ
ﱏ
مَدۡيَنَ
ﱐ
وَجَدَ
ﱑ
عَلَيۡهِ
ﱒ
أُمَّةٗ
ﱓ
مِّنَ
ﱔ
ٱلنَّاسِ
ﱕ
يَسۡقُونَ
ﱖ
وَوَجَدَ
ﱗ
مِن
ﱘ
دُونِهِمُ
ﱙ
ٱمۡرَأَتَيۡنِ
ﱚ
تَذُودَانِۖ
ﱛﱜ
قَالَ
ﱝ
مَا
ﱞ
خَطۡبُكُمَاۖ
ﱟﱠ
قَالَتَا
ﱡ
لَا
ﱢ
نَسۡقِي
ﱣ
حَتَّىٰ
ﱤ
يُصۡدِرَ
ﱥ
ٱلرِّعَآءُۖ
ﱦﱧ
وَأَبُونَا
ﱨ
شَيۡخٞ
ﱩ
كَبِيرٞ
ﱪ
٢٣
ﱫ
Cuando llegó a la aguada de Madián, encontró pastores dando de beber a sus rebaños, y vio que apartadas de ellos había dos mujeres que sujetaban a sus rebaños, entonces les preguntó: “¿Qué les sucede?” Respondieron [ellas]: “No podemos abrevar a nuestro rebaño hasta que los pastores se hayan ido, y nuestro padre es ya un anciano [para hacerlo él]”.
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Rebar Kurdish Tafsir
{ههواڵ و بهسهرهاتى موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- و دوو كچه شوانهكه} [
وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ
] وه كاتێك كه گهیشته سهر ئاوێك كه له (مهدیهن) بیریان ههبوو شوانهكان مهڕیان دههێناو ئاویان دهدا [
وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ
] خهڵكانێكی زۆری بینی لهوێ ئاو به ئاژهڵهكانیان ئهدهن [
وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ
] وه له دووریشهوه له دوای ههموویانه دوو ئافرهتی بینی كه ڕێگری له ئاژهڵهكانیان ئهكهن و نایهلن بچنه پێشهوه بۆ سهر ئاوهكه [
قَالَ مَا خَطْبُكُمَا
] موسا -
صلی الله علیه وسلم
- بهزهیى پێیاندا هاتهوهو پێى وتن: ئێوه چیتانه بۆ نایهلن ئاژهڵهكانتان بچێته سهر ئاوهكهو ئاویان نادهن؟ [
قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ
] وتیان: عادهتی ئێمه وایه ئاو به ئاژهڵهكانمان نادهین و پهله ناكهین تا خهڵكی ههمووی ئاو به ئاژهڵی خۆیان ئهدهن و چۆڵ ئهبێ بۆ ئهوهی تێكهڵیان نهبین [
وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (٢٣)
] وه باوكیشمان پیاوێكی به تهمهن و بهساڵاچووهو توانای ئهوهی نیه كه ئاو به ئاژهڵهكان بدات