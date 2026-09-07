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Tafsir: Al-Qásas 28:22
Al-Qásas
22
28:22
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ٢٢
وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يَهْدِيَنِى سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ٢٢
وَلَمَّا
ﱁ
تَوَجَّهَ
ﱂ
تِلۡقَآءَ
ﱃ
مَدۡيَنَ
ﱄ
قَالَ
ﱅ
عَسَىٰ
ﱆ
رَبِّيٓ
ﱇ
أَن
ﱈ
يَهۡدِيَنِي
ﱉ
سَوَآءَ
ﱊ
ٱلسَّبِيلِ
ﱋ
٢٢
ﱌ
Y cuando se encontraba camino a Madián dijo: “¡Pueda que mi Señor me guie por el camino correcto!”
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العربية
Tafsir Muyassar
ولما قصد موسى بلاد
«مدين»
وخرج من سلطان فرعون قال: عسى ربي أن يرشدني خير طريق إلى
«مدين»
.