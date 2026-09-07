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Tafsir: Al-Qásas 28:21
Al-Qásas
21
28:21
فخرج منها خايفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ٢١
فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًۭا يَتَرَقَّبُ ۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٢١
فَخَرَجَ
ﳗ
مِنۡهَا
ﳘ
خَآئِفٗا
ﳙ
يَتَرَقَّبُۖ
ﳚﳛ
قَالَ
ﳜ
رَبِّ
ﳝ
نَجِّنِي
ﳞ
مِنَ
ﳟ
ٱلۡقَوۡمِ
ﳠ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﳡ
٢١
ﳢ
Presuroso, Moisés se alejó de la ciudad con temor y cautela, diciendo: “¡Señor mío! Protégeme de los opresores”.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Hapo Mūsā akautoka mji wa Fir'awn akiwa katika hali ya kuogopa, akitazamia kukamatwa na wale wanaomtafuta, na akamuomba Mwenyezi Mungu Amuokoe na watu madhalimu.