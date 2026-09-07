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Tafsir: Al-Qásas 28:2
Al-Qásas
2
28:2
تلك ايات الكتاب المبين ٢
تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلْمُبِينِ ٢
تِلۡكَ
ﲏ
ءَايَٰتُ
ﲐ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﲑ
ٱلۡمُبِينِ
ﲒ
٢
ﲓ
Éstos son los preceptos del Libro claro.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢)
] ئاماژهیه بۆ ئایهتهكانی ئهم سوورهته، یان ئهم قورئانه پیرۆزه كه كتابێكه ههموو شتێكی به ئاشكراو به ڕوونی تیادا باسكراوه.