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Tafsir: Al-Qásas 28:19
Al-Qásas
19
28:19
فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين ١٩
فَلَمَّآ أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِى هُوَ عَدُوٌّۭ لَّهُمَا قَالَ يَـٰمُوسَىٰٓ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِى كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًۢا بِٱلْأَمْسِ ۖ إِن تُرِيدُ إِلَّآ أَن تَكُونَ جَبَّارًۭا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٩
فَلَمَّآ
ﲢ
أَنۡ
ﲣ
أَرَادَ
ﲤ
أَن
ﲥ
يَبۡطِشَ
ﲦ
بِٱلَّذِي
ﲧ
هُوَ
ﲨ
عَدُوّٞ
ﲩ
لَّهُمَا
ﲪ
قَالَ
ﲫ
يَٰمُوسَىٰٓ
ﲬ
أَتُرِيدُ
ﲭ
أَن
ﲮ
تَقۡتُلَنِي
ﲯ
كَمَا
ﲰ
قَتَلۡتَ
ﲱ
نَفۡسَۢا
ﲲ
بِٱلۡأَمۡسِۖ
ﲳﲴ
إِن
ﲵ
تُرِيدُ
ﲶ
إِلَّآ
ﲷ
أَن
ﲸ
تَكُونَ
ﲹ
جَبَّارٗا
ﲺ
فِي
ﲻ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲼ
وَمَا
ﲽ
تُرِيدُ
ﲾ
أَن
ﲿ
تَكُونَ
ﳀ
مِنَ
ﳁ
ٱلۡمُصۡلِحِينَ
ﳂ
١٩
ﳃ
Cuando [Moisés] quiso sujetar al enemigo de ambos, éste le dijo: “¡Oh, Moisés! ¿Acaso pretendes matarme como lo hiciste con otro ayer? Solo quieres imponer tu tiranía en la tierra, en lugar de ser de aquellos que establecen el orden”.
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