Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Qásas 28:17
Al-Qásas
17
28:17
قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين ١٧
قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًۭا لِّلْمُجْرِمِينَ ١٧
قَالَ
ﲆ
رَبِّ
ﲇ
بِمَآ
ﲈ
أَنۡعَمۡتَ
ﲉ
عَلَيَّ
ﲊ
فَلَنۡ
ﲋ
أَكُونَ
ﲌ
ظَهِيرٗا
ﲍ
لِّلۡمُجۡرِمِينَ
ﲎ
١٧
ﲏ
Dijo: “¡Señor mío! Por la gracia que me has concedido, que no sea yo auxiliador de un malhechor criminal”.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Господи! Ты принял мое покаяние, простил мои прегрешения и почтил меня великой милостью. Поэтому я никогда больше не стану помогать людям в совершении грехов. В знак благодарности за Божью милость Муса обязался никогда не оказывать содействие грешникам, дабы не повторилось то, что произошло с коптом. Благородное поведение Божьего избранника подчеркивает необходимость отвечать на благодеяния Аллаха совершением благодеяний и отречением от грехов.