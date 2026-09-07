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Tafsir: Al-Qásas 28:17
Al-Qásas
17
28:17
قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين ١٧
قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًۭا لِّلْمُجْرِمِينَ ١٧
قَالَ
ﲆ
رَبِّ
ﲇ
بِمَآ
ﲈ
أَنۡعَمۡتَ
ﲉ
عَلَيَّ
ﲊ
فَلَنۡ
ﲋ
أَكُونَ
ﲌ
ظَهِيرٗا
ﲍ
لِّلۡمُجۡرِمِينَ
ﲎ
١٧
ﲏ
Dijo: “¡Señor mío! Por la gracia que me has concedido, que no sea yo auxiliador de un malhechor criminal”.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Mūsā akasema, «Mola wangu! Kwa vile ulivyonineemesha kwa toba, msamaha na neema nyingi, sitakuwa mwenye kumsaidia yoyote kufanya uasi wake na uhalifu wake.