Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Qásas 28:17
Al-Qásas
17
28:17
قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين ١٧
قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًۭا لِّلْمُجْرِمِينَ ١٧
قَالَ
ﲆ
رَبِّ
ﲇ
بِمَآ
ﲈ
أَنۡعَمۡتَ
ﲉ
عَلَيَّ
ﲊ
فَلَنۡ
ﲋ
أَكُونَ
ﲌ
ظَهِيرٗا
ﲍ
لِّلۡمُجۡرِمِينَ
ﲎ
١٧
ﲏ
Dijo: “¡Señor mío! Por la gracia que me has concedido, que no sea yo auxiliador de un malhechor criminal”.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
فـ
{ قَالَ }
موسى
{ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ }
بالتوبة والمغفرة، والنعم الكثيرة،
{ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا }
أي: معينا ومساعدا
{ لِلْمُجْرِمِينَ }
أي: لا أعين أحدا على معصية، وهذا وعد من موسى عليه السلام، بسبب منة اللّه عليه، أن لا يعين مجرما، كما فعل في قتل القبطي. وهذا يفيد أن النعم تقتضي من العبد فعل الخير، وترك الشر.