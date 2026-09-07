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Tafsir: Al-Qásas 28:15
Al-Qásas
15
28:15
ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هاذا من شيعته وهاذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هاذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين ١٥
وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍۢ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَـٰذَا مِن شِيعَتِهِۦ وَهَـٰذَا مِنْ عَدُوِّهِۦ ۖ فَٱسْتَغَـٰثَهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِۦ فَوَكَزَهُۥ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَـٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ ۖ إِنَّهُۥ عَدُوٌّۭ مُّضِلٌّۭ مُّبِينٌۭ ١٥
وَدَخَلَ
ﱍ
ٱلۡمَدِينَةَ
ﱎ
عَلَىٰ
ﱏ
حِينِ
ﱐ
غَفۡلَةٖ
ﱑ
مِّنۡ
ﱒ
أَهۡلِهَا
ﱓ
فَوَجَدَ
ﱔ
فِيهَا
ﱕ
رَجُلَيۡنِ
ﱖ
يَقۡتَتِلَانِ
ﱗ
هَٰذَا
ﱘ
مِن
ﱙ
شِيعَتِهِۦ
ﱚ
وَهَٰذَا
ﱛ
مِنۡ
ﱜ
عَدُوِّهِۦۖ
ﱝﱞ
فَٱسۡتَغَٰثَهُ
ﱟ
ٱلَّذِي
ﱠ
مِن
ﱡ
شِيعَتِهِۦ
ﱢ
عَلَى
ﱣ
ٱلَّذِي
ﱤ
مِنۡ
ﱥ
عَدُوِّهِۦ
ﱦ
فَوَكَزَهُۥ
ﱧ
مُوسَىٰ
ﱨ
فَقَضَىٰ
ﱩ
عَلَيۡهِۖ
ﱪﱫ
قَالَ
ﱬ
هَٰذَا
ﱭ
مِنۡ
ﱮ
عَمَلِ
ﱯ
ٱلشَّيۡطَٰنِۖ
ﱰﱱ
إِنَّهُۥ
ﱲ
عَدُوّٞ
ﱳ
مُّضِلّٞ
ﱴ
مُّبِينٞ
ﱵ
١٥
ﱶ
[Moisés] ingresó cierta vez a la ciudad sin que sus habitantes se percataran y encontró a dos hombres que peleaban, uno era de los suyos[1] y el otro era de sus enemigos. El que era de los suyos le pidió ayuda contra el que era de sus enemigos. Entonces Moisés lo golpeó con su puño y [sin intención de hacerlo] le causó la muerte. Exclamó [Moisés]: “Esto es obra del demonio, que es un enemigo evidente que pretende desviar a la gente”.
1
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Rebar Kurdish Tafsir
{موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- بهههڵه كهسێك دهكوژێت} [
وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا
] موسى -
صلی الله علیه وسلم
- هاته ناو شاری میصرهوه دوای ئهوهی كه وهحی بۆ هات و بوو به پێغهمبهر له كاتێك كه خهڵكهكه بێ ئاگابوون، وتراوه: له نێوان مهغریب و عیشادا، یان له نیوهڕۆدا به نهێنی خۆی كرده ناو شاردا [
فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ
] بینی دوو پیاو شهڕیانه [
هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ
] ئهمهیان بهنی ئیسرائیلییهو له هۆزی خۆیهتی [
وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ
] وه ئهمهى تریشیان (قيبطي)يه له هۆزهكهی فیرعهونه و دوژمنێتى [
فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ
] ئهوهی كه له هۆزهكهی خۆی بوو كابرای بهنی ئیسرائیلی داوای فریاكهوتن و سهرخستنی له موسى -
صلی الله علیه وسلم
- كرد بهسهر دوژمنهكهیدا: ئهى موسا -
صلی الله علیه وسلم
- فریام بكهوهو لهم دوژمنه ڕزگارم بكه ئهیهوێ به زۆر ئیشم پێ بكات وه پارهم پێ نهدات (داواى فریاكهوتن له كهسێكى زیندووى ئامادهى به توانا بۆ كارى دونیایى كه له تواناى مرۆڤدا بێت دروسته) [
فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ
] موسى -
صلی الله علیه وسلم
- ههردوو دهستی كۆ كردهوه دای به سینگی ئهو پیاوهدا، یاخود به گۆچانهكهی لێیداو یهكسهر مردو كوشتی ههر چهنده بۆ ئهوهی نهبوو كه بیكوژێ بهڵام نهیزانی بهوه ئهمرێ [
قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
] موسا -
صلی الله علیه وسلم
- وتی: بهڕاستی شهیتان ئهم كردهوهیهى پێ كردم لهبهر ئهوهی فهرمانم پێ نهكرابوو به كوشتنی [
إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ (١٥)
] به دڵنیایى شهیتان دوژمنێكی گومڕاكاری ئاشكرایهو ئهیهوێ مرۆڤـ گومڕا بكات.