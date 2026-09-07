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Tafsir: Al-Qásas 28:14
Al-Qásas
14
28:14
ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذالك نجزي المحسنين ١٤
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَٱسْتَوَىٰٓ ءَاتَيْنَـٰهُ حُكْمًۭا وَعِلْمًۭا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٤
وَلَمَّا
ﱁ
بَلَغَ
ﱂ
أَشُدَّهُۥ
ﱃ
وَٱسۡتَوَىٰٓ
ﱄ
ءَاتَيۡنَٰهُ
ﱅ
حُكۡمٗا
ﱆ
وَعِلۡمٗاۚ
ﱇﱈ
وَكَذَٰلِكَ
ﱉ
نَجۡزِي
ﱊ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﱋ
١٤
ﱌ
Cuando se convirtió en adulto y tuvo madurez, le concedí conocimiento y sabiduría. Así es como retribuyo a quienes hacen el bien.
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العربية
Tafsir Muyassar
ولما بلغ موسى أشد قوته وتكامل عقله، آتيناه حكمًا وعلمًا يعرف بهما الأحكام الشرعية، وكما جزينا موسى على طاعته وإحسانه نجزي مَن أحسن مِن عبادنا.