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Tafsir: Al-Qásas 28:11
Al-Qásas
11
28:11
وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ١١
وَقَالَتْ لِأُخْتِهِۦ قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِۦ عَن جُنُبٍۢ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١١
وَقَالَتۡ
ﲝ
لِأُخۡتِهِۦ
ﲞ
قُصِّيهِۖ
ﲟﲠ
فَبَصُرَتۡ
ﲡ
بِهِۦ
ﲢ
عَن
ﲣ
جُنُبٖ
ﲤ
وَهُمۡ
ﲥ
لَا
ﲦ
يَشۡعُرُونَ
ﲧ
١١
ﲨ
Le dijo [la madre] a la hermana [de Moisés]: “Sigue sus rastros”; ella lo veía de lejos sin que se dieran cuenta.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَقَالَتۡ لِأُخۡتِهِۦ﴾ مَرْيَم ﴿قُصِّیهِۖ﴾ اتَّبِعِي أَثَره حَتَّى تَعْلَمِي خَبَره ﴿فَبَصُرَتۡ بِهِۦ﴾ أَبْصَرَتْهُ ﴿عَن جُنُبࣲ﴾ مِنْ مَكَان بَعِيد اخْتِلَاسًا ﴿وَهُمۡ لَا یَشۡعُرُونَ ١١﴾ أَنَّهَا أُخْته وَأَنَّهَا تَرْقُبهُ