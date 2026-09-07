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Tafsir: Al-Qásas 28:10
Al-Qásas
10
28:10
واصبح فواد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المومنين ١٠
وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَـٰرِغًا ۖ إِن كَادَتْ لَتُبْدِى بِهِۦ لَوْلَآ أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠
وَأَصۡبَحَ
ﲊ
فُؤَادُ
ﲋ
أُمِّ
ﲌ
مُوسَىٰ
ﲍ
فَٰرِغًاۖ
ﲎﲏ
إِن
ﲐ
كَادَتۡ
ﲑ
لَتُبۡدِي
ﲒ
بِهِۦ
ﲓ
لَوۡلَآ
ﲔ
أَن
ﲕ
رَّبَطۡنَا
ﲖ
عَلَىٰ
ﲗ
قَلۡبِهَا
ﲘ
لِتَكُونَ
ﲙ
مِنَ
ﲚ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲛ
١٠
ﲜ
La madre de Moisés sintió un vacío en su corazón y estuvo a punto de revelar la verdad, de no haber sido porque afiancé su corazón para que fuera una verdadera creyente.
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Rebar Kurdish Tafsir
{دايكى موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- دڵى لاى كوڕهكهيهتى} [
وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا
] دوای ئهوهی كه موسا -
صلی الله علیه وسلم
- ئاوهكه بردی دڵی دایكی موسا -
صلی الله علیه وسلم
- بهتاڵ و خاڵى بوو هیچ شتێكی تیا نهبوو له كاروبارى دونیا تهنها موسا -
صلی الله علیه وسلم
- نهبێت، واته: گرنگی به هیچ شتێك نهئهدا تهنها به منداڵهكهی نهبێ [
إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ
] له سهختى غهم و پهژارهو خهفهتباریدا نزیك بوو ئهم شته ئاشكرا بكات و دهریبخات و بڵێ ئهوه كوڕی منه لای ئێوهیه [
لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا
] ئهگهر خوای گهوره دڵی دامهزراو و بههێز نهكردایهو هێمنی و ئارامی دانابهزاندایهته سهر دڵی، ئهوه خۆی ئاشكرا ئهكرد [
لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١٠)
] بۆ ئهوهی یهكێك بێ لهو باوهڕدارانه كه بهڵێنی خوا بهڕاست بزانن كه منداڵهكهی بۆ دهگهڕێنێتهوه.