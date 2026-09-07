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Tafsir: Al-Qásas 28:10
Al-Qásas
10
28:10
واصبح فواد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المومنين ١٠
وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَـٰرِغًا ۖ إِن كَادَتْ لَتُبْدِى بِهِۦ لَوْلَآ أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠
وَأَصۡبَحَ
ﲊ
فُؤَادُ
ﲋ
أُمِّ
ﲌ
مُوسَىٰ
ﲍ
فَٰرِغًاۖ
ﲎﲏ
إِن
ﲐ
كَادَتۡ
ﲑ
لَتُبۡدِي
ﲒ
بِهِۦ
ﲓ
لَوۡلَآ
ﲔ
أَن
ﲕ
رَّبَطۡنَا
ﲖ
عَلَىٰ
ﲗ
قَلۡبِهَا
ﲘ
لِتَكُونَ
ﲙ
مِنَ
ﲚ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲛ
١٠
ﲜ
La madre de Moisés sintió un vacío en su corazón y estuvo a punto de revelar la verdad, de no haber sido porque afiancé su corazón para que fuera una verdadera creyente.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na kifua cha mamake Mūsā kikawa hakijishughulishi na kitu chochote duniani isipokuwa hamu ya Mūsā na kumtaja, na alikaribia kudhihirisha kuwa yule ni mwanawe lau si sisi kumthibitisha, naye akavumilia asilidhihirishe hilo, ili awe ni miongoni mwa wenye kuamini ahadi ya Mwenyezi Mungu na mwenye kuwa na yakini nayo.