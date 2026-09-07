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Tafsir: Al-Qásas 28:10
Al-Qásas
10
28:10
واصبح فواد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المومنين ١٠
وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَـٰرِغًا ۖ إِن كَادَتْ لَتُبْدِى بِهِۦ لَوْلَآ أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠
وَأَصۡبَحَ
ﲊ
فُؤَادُ
ﲋ
أُمِّ
ﲌ
مُوسَىٰ
ﲍ
فَٰرِغًاۖ
ﲎﲏ
إِن
ﲐ
كَادَتۡ
ﲑ
لَتُبۡدِي
ﲒ
بِهِۦ
ﲓ
لَوۡلَآ
ﲔ
أَن
ﲕ
رَّبَطۡنَا
ﲖ
عَلَىٰ
ﲗ
قَلۡبِهَا
ﲘ
لِتَكُونَ
ﲙ
مِنَ
ﲚ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲛ
١٠
ﲜ
La madre de Moisés sintió un vacío en su corazón y estuvo a punto de revelar la verdad, de no haber sido porque afiancé su corazón para que fuera una verdadera creyente.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ولما فقدت موسى أمه، حزنت حزنا شديدا، وأصبح فؤادها فارغا من القلق الذي أزعجها، على مقتضى الحالة البشرية، مع أن اللّه تعالى نهاها عن الحزن والخوف، ووعدها برده.
{ إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ }
أي: بما في قلبها
{ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا }
فثبتناها، فصبرت، ولم تبد به.
{ لِتَكُونَ }
بذلك الصبر والثبات
{ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ }
فإن العبد إذا أصابته مصيبة فصبر وثبت، ازداد بذلك إيمانه، ودل ذلك، على أن استمرار الجزع مع العبد، دليل على ضعف إيمانه.