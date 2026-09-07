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Tafsir: Al-Qámar 54:9
Al-Qámar
9
54:9
۞ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ٩
۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍۢ فَكَذَّبُوا۟ عَبْدَنَا وَقَالُوا۟ مَجْنُونٌۭ وَٱزْدُجِرَ ٩
۞ كَذَّبَتۡ
ﱔ ﱕ
قَبۡلَهُمۡ
ﱖ
قَوۡمُ
ﱗ
نُوحٖ
ﱘ
فَكَذَّبُواْ
ﱙ
عَبۡدَنَا
ﱚ
وَقَالُواْ
ﱛ
مَجۡنُونٞ
ﱜ
وَٱزۡدُجِرَ
ﱝ
٩
ﱞ
Pero antes que ellos ya se había negado a creer el pueblo de Noé. Desmintieron a Mi siervo y dijeron: “Es un demente”, y lo amenazaron.
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[
كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ (٩)
] لە پێش ئەمانیشدا قەومی نوحیش نوح پێغەمبەریان صلى الله علیه وسلم بەدرۆ زانی و ئیمانیان پێی نەهێناو وتیان: نوح صلى الله علیه وسلم شێت بووە، وە بەرهەڵستیان كرد بە جۆرەها بەرهەڵستی كردن و هەڕەشە لێكردن و ئازاردان.