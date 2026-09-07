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Tafsir: Al-Qámar 54:9
Al-Qámar
9
54:9
۞ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ٩
۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍۢ فَكَذَّبُوا۟ عَبْدَنَا وَقَالُوا۟ مَجْنُونٌۭ وَٱزْدُجِرَ ٩
۞ كَذَّبَتۡ
ﱔ ﱕ
قَبۡلَهُمۡ
ﱖ
قَوۡمُ
ﱗ
نُوحٖ
ﱘ
فَكَذَّبُواْ
ﱙ
عَبۡدَنَا
ﱚ
وَقَالُواْ
ﱛ
مَجۡنُونٞ
ﱜ
وَٱزۡدُجِرَ
ﱝ
٩
ﱞ
Pero antes que ellos ya se había negado a creer el pueblo de Noé. Desmintieron a Mi siervo y dijeron: “Es un demente”, y lo amenazaron.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Walikanusha kabla ya watu wako, ewe Mtume, watu wa Nūḥ wakamkanusha mja wetu Nūḥ na wakasema, «Yeye ni Mwendawazimu.» Wakamkaripia huku wakimtisha kwa aina nyingi za mateso iwapo hatakomeka na ulinganizi wake.