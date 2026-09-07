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Tafsir: Al-Qámar 54:8
Al-Qámar
8
54:8
مهطعين الى الداع يقول الكافرون هاذا يوم عسر ٨
مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ۖ يَقُولُ ٱلْكَـٰفِرُونَ هَـٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌۭ ٨
مُّهۡطِعِينَ
ﱊ
إِلَى
ﱋ
ٱلدَّاعِۖ
ﱌﱍ
يَقُولُ
ﱎ
ٱلۡكَٰفِرُونَ
ﱏ
هَٰذَا
ﱐ
يَوۡمٌ
ﱑ
عَسِرٞ
ﱒ
٨
ﱓ
acudiendo presurosos a la llamada del pregonero. Los que se negaron a creer exclamarán: “¡Hoy será un día difícil!”
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Tafsir Muyassar
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 54:7 hasta 54:8
ذليلة أبصارهم يخرجون من القبور كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم للحساب جرادٌ منتشر في الآفاق، مسرعين إلى ما دُعُوا إليه،
يقول الكافرون:
هذا يوم عسر شديد الهول.