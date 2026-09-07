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Tafsir: Al-Qámar 54:7
Al-Qámar
7
54:7
خشعا ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر ٧
خُشَّعًا أَبْصَـٰرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌۭ مُّنتَشِرٌۭ ٧
خُشَّعًا
ﱁ
أَبۡصَٰرُهُمۡ
ﱂ
يَخۡرُجُونَ
ﱃ
مِنَ
ﱄ
ٱلۡأَجۡدَاثِ
ﱅ
كَأَنَّهُمۡ
ﱆ
جَرَادٞ
ﱇ
مُّنتَشِرٞ
ﱈ
٧
ﱉ
saldrán de las tumbas con la mirada baja, como si fueran langostas desorientadas,
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Al-Sa'di
Эти неверующие никогда не встанут на прямой путь, и посему отвратись от них. У тебя нет другого выбора. Тебе остается лишь ожидать, пока не наступит день великого ужаса. В тот страшный день ангел Исрафил вострубит в рог, и люди начнут выходить из своих могил на ристалище Судного дня. Их взорам предстанет тревожная картина, которая будет неприятна всем созданиям. От страха и ужаса, которые будут царить в сердцах людей, их взоры будут потуплены, то есть униженны и смиренны. Людей будет очень много, и все они будут суматошно толпиться, словно огромная стая саранчи.