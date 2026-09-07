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Tafsir: Al-Qámar 54:7
Al-Qámar
7
54:7
خشعا ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر ٧
خُشَّعًا أَبْصَـٰرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌۭ مُّنتَشِرٌۭ ٧
خُشَّعًا
ﱁ
أَبۡصَٰرُهُمۡ
ﱂ
يَخۡرُجُونَ
ﱃ
مِنَ
ﱄ
ٱلۡأَجۡدَاثِ
ﱅ
كَأَنَّهُمۡ
ﱆ
جَرَادٞ
ﱇ
مُّنتَشِرٞ
ﱈ
٧
ﱉ
saldrán de las tumbas con la mirada baja, como si fueran langostas desorientadas,
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Hadith
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ }
أي: من الهول والفزع الذي وصل إلى قلوبهم، فخضعت وذلت، وخشعت لذلك أبصارهم.
{ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ }
وهي القبور،
{ كَأَنَّهُمْ }
من كثرتهم، وروجان بعضهم ببعض
{ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ }
أي: مبثوث في الأرض، متكاثر جدا،