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Tafsir: Al-Qámar 54:6
Al-Qámar
6
54:6
فتول عنهم يوم يدع الداع الى شيء نكر ٦
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَىْءٍۢ نُّكُرٍ ٦
فَتَوَلَّ
ﳂ
عَنۡهُمۡۘ
ﳃﳄ
يَوۡمَ
ﳅ
يَدۡعُ
ﳆ
ٱلدَّاعِ
ﳇ
إِلَىٰ
ﳈ
شَيۡءٖ
ﳉ
نُّكُرٍ
ﳊ
٦
ﳋ
así que apártate de ellos. El día que un pregonero les convoque para algo terrible,
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Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 54:5 hasta 54:6
Это свидетельствовало о том, что нечестивцы совершенно не хотели найти истинный путь. До них дошли рассказы, которые были неопровержимым доказательством правдивости Всевышнего Господа и лишали неверующих возможности оправдаться перед Аллахом своей неосведомленностью. Однако даже такие убедительные увещевания не принесли им пользы. Поэтому Всевышний сказал: «Воистину, те, о которых подтвердилось Слово Аллаха, не уверуют, пока их не постигнут мучительные страдания, даже если им явятся любые знамения» (10:96–97).