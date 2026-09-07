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Tafsir: Al-Qámar 54:6
Al-Qámar
6
54:6
فتول عنهم يوم يدع الداع الى شيء نكر ٦
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَىْءٍۢ نُّكُرٍ ٦
فَتَوَلَّ
ﳂ
عَنۡهُمۡۘ
ﳃﳄ
يَوۡمَ
ﳅ
يَدۡعُ
ﳆ
ٱلدَّاعِ
ﳇ
إِلَىٰ
ﳈ
شَيۡءٖ
ﳉ
نُّكُرٍ
ﳊ
٦
ﳋ
así que apártate de ellos. El día que un pregonero les convoque para algo terrible,
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kwa hivyo, wapuuze, ewe Mtume, na uingojee Siku kubwa, Siku Malaika Atakapoita, kwa kuvuvia kwenye baragumu, kwenye jambo linalotisha linalochukiza, nalo ni Kisimamo cha Hesabu.