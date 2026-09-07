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Tafsir: Al-Qámar 54:6
Al-Qámar
6
54:6
فتول عنهم يوم يدع الداع الى شيء نكر ٦
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَىْءٍۢ نُّكُرٍ ٦
فَتَوَلَّ
ﳂ
عَنۡهُمۡۘ
ﳃﳄ
يَوۡمَ
ﳅ
يَدۡعُ
ﳆ
ٱلدَّاعِ
ﳇ
إِلَىٰ
ﳈ
شَيۡءٖ
ﳉ
نُّكُرٍ
ﳊ
٦
ﳋ
así que apártate de ellos. El día que un pregonero les convoque para algo terrible,
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العربية
Tafsir Muyassar
فأعرض -أيها الرسول- عنهم، وانتظر بهم يومًا عظيمًا. يوم يدعو الملك بنفخه في
«القرن»
إلى أمر فظيع منكر، وهو موقف الحساب.