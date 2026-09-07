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Tafsir: Al-Qámar 54:5
Al-Qámar
5
54:5
حكمة بالغة فما تغن النذر ٥
حِكْمَةٌۢ بَـٰلِغَةٌۭ ۖ فَمَا تُغْنِ ٱلنُّذُرُ ٥
حِكۡمَةُۢ
ﲻ
بَٰلِغَةٞۖ
ﲼﲽ
فَمَا
ﲾ
تُغۡنِ
ﲿ
ٱلنُّذُرُ
ﳀ
٥
ﳁ
Una sabiduría sublime [de Dios], pero las advertencias han sido en vano,
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Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 54:5 hasta 54:6
Это свидетельствовало о том, что нечестивцы совершенно не хотели найти истинный путь. До них дошли рассказы, которые были неопровержимым доказательством правдивости Всевышнего Господа и лишали неверующих возможности оправдаться перед Аллахом своей неосведомленностью. Однако даже такие убедительные увещевания не принесли им пользы. Поэтому Всевышний сказал: «Воистину, те, о которых подтвердилось Слово Аллаха, не уверуют, пока их не постигнут мучительные страдания, даже если им явятся любые знамения» (10:96–97).