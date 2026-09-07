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Tafsir: Al-Qámar 54:5
Al-Qámar
5
54:5
حكمة بالغة فما تغن النذر ٥
حِكْمَةٌۢ بَـٰلِغَةٌۭ ۖ فَمَا تُغْنِ ٱلنُّذُرُ ٥
حِكۡمَةُۢ
ﲻ
بَٰلِغَةٞۖ
ﲼﲽ
فَمَا
ﲾ
تُغۡنِ
ﲿ
ٱلنُّذُرُ
ﳀ
٥
ﳁ
Una sabiduría sublime [de Dios], pero las advertencias han sido en vano,
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Tafseer Jalalayn
﴿حِكۡمَةُۢ﴾ خَبَر مُبْتَدَأ مَحْذُوف أَوْ بَدَل مِنْ مَا أَوْ مِنْ مُزْدَجَر ﴿بَـٰلِغَةࣱۖ﴾ تَامَّة ﴿فَمَا تُغۡنِ﴾ تنفع فيهم ﴿ٱلنُّذُرُ ٥﴾ جَمْع نَذِير بِمَعْنَى مُنْذِر أَيْ الْأُمُور المنذرة لهم وما لِلنَّفْيِ أَوْ لِلِاسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيّ وَهِيَ عَلَى الثَّانِي مفعول مقدم