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Tafsir: Al-Qámar 54:40
Al-Qámar
40
54:40
ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ٤٠
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍۢ ٤٠
وَلَقَدۡ
ﲙ
يَسَّرۡنَا
ﲚ
ٱلۡقُرۡءَانَ
ﲛ
لِلذِّكۡرِ
ﲜ
فَهَلۡ
ﲝ
مِن
ﲞ
مُّدَّكِرٖ
ﲟ
٤٠
ﲠ
He hecho el Corán fácil de entender y memorizar. Pero, ¿habrá alguien que reflexione?
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
" ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر "