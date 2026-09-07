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Tafsir: Al-Qámar 54:4
Al-Qámar
4
54:4
ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر ٤
وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّنَ ٱلْأَنۢبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ٤
وَلَقَدۡ
ﲳ
جَآءَهُم
ﲴ
مِّنَ
ﲵ
ٱلۡأَنۢبَآءِ
ﲶ
مَا
ﲷ
فِيهِ
ﲸ
مُزۡدَجَرٌ
ﲹ
٤
ﲺ
Ya han recibido suficiente información[1] disuasiva.
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na hakika ziliwajia makafiri wa Kikureshi habari za ummah waliokanusha mitume wao na adhabu iliyowashukia zinazotosha kuwakemea na kuwafanya warudi nyuma waache ukafiri wao na upotevu wao.