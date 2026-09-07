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Tafsir: Al-Qámar 54:39
Al-Qámar
39
54:39
فذوقوا عذابي ونذر ٣٩
فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ ٣٩
فَذُوقُواْ
ﲕ
عَذَابِي
ﲖ
وَنُذُرِ
ﲗ
٣٩
ﲘ
¡Sufran Mi castigo y Mi advertencia!
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
na wakaambiwa, «Onjeni adhabu yangu niliyowateremshia nyinyi kwa sababu ya ukafiri wenu na ukanushaji wenu onyo langu alilowaonya nalo Lūṭ, amani imshukie.