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Tafsir: Al-Qámar 54:39
Al-Qámar
39
54:39
فذوقوا عذابي ونذر ٣٩
فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ ٣٩
فَذُوقُواْ
ﲕ
عَذَابِي
ﲖ
وَنُذُرِ
ﲗ
٣٩
ﲘ
¡Sufran Mi castigo y Mi advertencia!
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Tafsir Ahsanul Bayaan
এবং (আমি বললাম,) আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম!