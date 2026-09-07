Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Qámar 54:38
Al-Qámar
38
54:38
ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ٣٨
وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌۭ مُّسْتَقِرٌّۭ ٣٨
وَلَقَدۡ
ﲏ
صَبَّحَهُم
ﲐ
بُكۡرَةً
ﲑ
عَذَابٞ
ﲒ
مُّسۡتَقِرّٞ
ﲓ
٣٨
ﲔ
Y por la mañana los sorprendió un castigo decretado.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 54:37 hasta 54:38
Пророк Лут призвал своих соплеменников поклоняться только одному Аллаху и отречься от идолопоклонства и мерзостей, которые до них не совершал ни один народ. Они сочли Лута лжецом и не отказались от язычества и содомского греха. А когда ангелы явились к Луту в обличие гостей, нечестивцы тотчас пришли к нему, чтобы совершить свое отвратительное деяние с ними. Аллах проклял их и опозорил перед всем миром. Он повелел Джибрилу лишить их очей, а Лут предупредил их о еще более страшном наказании, но они подвергли сомнению его увещевания.