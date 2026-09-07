Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Qámar 54:36
Al-Qámar
36
54:36
ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ٣٦
وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا۟ بِٱلنُّذُرِ ٣٦
وَلَقَدۡ
ﱿ
أَنذَرَهُم
ﲀ
بَطۡشَتَنَا
ﲁ
فَتَمَارَوۡاْ
ﲂ
بِٱلنُّذُرِ
ﲃ
٣٦
ﲄ
[Lot] les había advertido de Mi rigor, pero dudaron de las advertencias
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Arabic Tanweer Tafseer
﴿ولَقَدْ أنْذَرَهم بَطْشَتَنا فَتُمارَوْا بِالنُّذُرِ﴾ عَطْفٌ عَلى جُمْلَةِ ﴿إنّا أرْسَلْنا عَلَيْهِمْ حاصِبًا﴾ [القمر: ٣٤] . وتَأْكِيدُ الكَلامِ بِلامِ القَسَمِ وحَرْفِ التَّحْقِيقِ يُقْصَدُ مِنهُ تَأْكِيدُ الغَرَضِ الَّذِي سِيقَتِ القِصَّةُ لِأجْلِهِ وهو مَوْعِظَةُ قُرَيْشٍ الَّذِينَ أنْذَرَهم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتُمارَوْا بِالنُّذُرِ. والبَطْشَةُ: المَرَّةُ مِنَ البَطْشِ، وهو الأخْذُ بِعُنْفٍ لِعِقابٍ ونَحْوِهِ، وتَقَدَّمَ في قَوْلِهِ ﴿أمْ لَهم أيْدٍ يَبْطِشُونَ بِها﴾ [الأعراف: ١٩٥] في آخِرِ الأعْرافِ، وهي هُنا تَمْثِيلٌ لِلْإهْلاكِ السَّرِيعِ مِثْلِ قَوْلِهِ ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ البَطْشَةَ الكُبْرى﴾ [الدخان: ١٦] في سُورَةِ الدُّخانِ. والتَّمّارِي: تَفاعُلٌ مِنَ المِراءِ وهو الشَّكُّ. وصِيغَةُ المُفاعَلَةِ لِلْمُبالَغَةِ. وضَمَّنَ تَمارَوْا مَعْنى: كَذَّبُوا فَعُدِّيَ بِالباءِ، وتَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى ﴿فَبِأيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمارى﴾ [النجم: ٥٥] في سُورَةِ النَّجْمِ.