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Tafsir: Al-Qámar 54:35
Al-Qámar
35
54:35
نعمة من عندنا كذالك نجزي من شكر ٣٥
نِّعْمَةًۭ مِّنْ عِندِنَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ ٣٥
نِّعۡمَةٗ
ﱶ
مِّنۡ
ﱷ
عِندِنَاۚ
ﱸﱹ
كَذَٰلِكَ
ﱺ
نَجۡزِي
ﱻ
مَن
ﱼ
شَكَرَ
ﱽ
٣٥
ﱾ
como una gracia de Mi parte, porque así retribuyo a quienes son agradecidos.
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Tafsir Muyassar
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 54:34 hasta 54:35
إنا أرسلنا عليهم حجارةً إلا آل لوط، نجَّيناهم من العذاب في آخر الليل، نعمة من عندنا عليهم، كما أثبنا لوطًا وآله وأنعمنا عليهم، فأنجيناهم مِن عذابنا، نُثيب مَن آمن بنا وشكرنا.