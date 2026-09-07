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Tafsir: Al-Qámar 54:35
Al-Qámar
35
54:35
نعمة من عندنا كذالك نجزي من شكر ٣٥
نِّعْمَةًۭ مِّنْ عِندِنَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى مَن شَكَرَ ٣٥
نِّعۡمَةٗ
ﱶ
مِّنۡ
ﱷ
عِندِنَاۚ
ﱸﱹ
كَذَٰلِكَ
ﱺ
نَجۡزِي
ﱻ
مَن
ﱼ
شَكَرَ
ﱽ
٣٥
ﱾ
como una gracia de Mi parte, porque así retribuyo a quienes son agradecidos.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
ونجى الله لوطا وأهله من الكرب العظيم، جزاء لهم على شكرهم لربهم، وعبادته وحده لا شريك له.