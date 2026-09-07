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Tafsir: Al-Qámar 54:32
Al-Qámar
32
54:32
ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ٣٢
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍۢ ٣٢
وَلَقَدۡ
ﱞ
يَسَّرۡنَا
ﱟ
ٱلۡقُرۡءَانَ
ﱠ
لِلذِّكۡرِ
ﱡ
فَهَلۡ
ﱢ
مِن
ﱣ
مُّدَّكِرٖ
ﱤ
٣٢
ﱥ
He hecho el Corán fácil de entender y memorizar. Pero, ¿habrá alguien que lo reflexione?
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
ثم ختم - سبحانه - هذه القصة بما ختم به سابقتها فقال : ( وَلَقَد يَسَّرْنَا القرآن لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ) .