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Tafsir: Al-Qámar 54:31
Al-Qámar
31
54:31
انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر ٣١
إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةًۭ وَٰحِدَةًۭ فَكَانُوا۟ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ ٣١
إِنَّآ
ﱕ
أَرۡسَلۡنَا
ﱖ
عَلَيۡهِمۡ
ﱗ
صَيۡحَةٗ
ﱘ
وَٰحِدَةٗ
ﱙ
فَكَانُواْ
ﱚ
كَهَشِيمِ
ﱛ
ٱلۡمُحۡتَظِرِ
ﱜ
٣١
ﱝ
Les envié una sola explosión [desde el cielo] y quedaron como hierba pisoteada por el ganado.
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