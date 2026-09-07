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Tafsir: Al-Qámar 54:31
Al-Qámar
31
54:31
انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر ٣١
إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةًۭ وَٰحِدَةًۭ فَكَانُوا۟ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ ٣١
إِنَّآ
ﱕ
أَرۡسَلۡنَا
ﱖ
عَلَيۡهِمۡ
ﱗ
صَيۡحَةٗ
ﱘ
وَٰحِدَةٗ
ﱙ
فَكَانُواْ
ﱚ
كَهَشِيمِ
ﱛ
ٱلۡمُحۡتَظِرِ
ﱜ
٣١
ﱝ
Les envié una sola explosión [desde el cielo] y quedaron como hierba pisoteada por el ganado.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Sisi tuliwateremshia Jibrili, akawapigia ukulele mmoja, wakatoeka hadi wa mwisho wao, wakawa ni kama nyasi zilizokauka zilizo nyepesi kuvunjika, zinazofanyiwa boma la ngamia na mifugo.